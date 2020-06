Il bonus vacanze da 500 € si utilizzerà con un’app

Quanto vale il turismo in Italia? Ogni anno sono decine di milioni i turisti che fanno visita al nostro paese, alimentando il 13% del PIL e dando lavoro, tra impatto diretto e indotto, a 4,2 milioni di persone. Il problema è che per colpa della pandemia il turismo crollerà del 73% nel 2020.

Per riattivare la filiera il Governo ha pensato ad una misura inclusa nel Decreto Legge Rilancio: il cosiddetto bonus vacanze. Chi ha un ISEE inferiore ai 40.000 € può chiedere 150 € di bonus se single, 300 € se una coppia e 500 € se il nucleo familiare è composto da almeno 3 persone.

Il bonus può essere usato solo per le vacanze spese in Italia e solo tra il primo luglio e il 31 dicembre. Ma come funziona?

In base alle ultime indiscrezioni passerà tutto da un’app che dovrà rilasciare il Ministero dei Beni culturali e del Turismo. L’app dovrebbe essere pronta nelle prossime due settimane. Una volta iscritti con un’utenza SPID, che ha già le informazioni sul nucleo familiare, si potranno vedere le strutture turistiche aderenti.

Una volta scelta una delle strutture ed effettuata la prenotazione, sarà generato un QR Code da presentare nella struttura. Il codice darà diritto ad una somma pari all’80% del bonus. L’altro 20% sarà accreditato come credito di imposta in fase di dichiarazione dei redditi. La struttura, dal suo canto, avrà il bonus disponibile come credito di imposta.

Quindi facciamo un’esempio. Mettiamo che una famiglia di 3 persone voglia andare in una delle strutture convenzionate. Prenota e genera il QR Code. Questi darà diritto a 400 € di bonus al pagamento della vacanza e 100 € da recuperare durante la dichiarazione dei redditi. La struttura userà i 400 € come credito di imposta.

I fondi ammontano a 1,67 miliardi di €, a cui si aggiungono 734 milioni di € per chi userà il credito a ridosso del 2021. Da notare che il bonus può essere usato una sola volta in un’unica prestazione. Non si potrà scaglionare su più giorni in strutture diverse.

La speranza è che le strutture convenzionate non alzino i prezzi di proposito per accaparrarsi il bonus senza offrire un reale sconto ai clienti.