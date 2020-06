Highlights, un’app per evidenziare i PDF e creare riassunti automatici

Quanti ti voi evidenziano i testi sui libri di scuola? Potreste usare un evidenziatore, vari evidenziatori colorati, la famosa matita rossa e blu, pastelli o semplicemente una penna o una matita. Sta di fatto che evidenziare aiuta a stare attenti.

Aiuta anche nel ripetere perchè l’occhio andrà ad occuparsi solo del testo evidenziato, ottimizzando i tempi. Il problema è che bisogna ripassare comunque tutte le pagine del libro. Esiste uno strumento che crea un documento con solo il testo evidenziato?

La risposta è si e si chiama Highlights. Quest’app consente di importare un PDF ed evidenziare direttamente su questi. Tutto ciò che evidenziate sarà trasformato automaticamente in un documento che diventerà un riassunto del testo originario.

Usando il machine learning, l’app comprende automaticamente cosa avete evidenziato, per esempio immagini o tabelle, formattando il tutto direttamente nel documento. Ovviamente potrete aggiungere note ed esportare il tutto in PDF, HTML, Markdown o esportare verso app di terzi come Ulysses, Bear e le Note di Apple.

Compatibile con iPhone, iPad e Mac, Highlights pesa 8,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Alcune funzioni richiedono un abbonamento premium da 3,49 € o 27,49 € l’anno. Per esempio con il premium potrete esportare in PDF, riconoscere il testo, riconoscere le tabelle, scrivere formule matematiche e molto altro.