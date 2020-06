Limited Edition Mac Bundle, 11 software famosi con il 94% di sconto

Ci sono molti software famosi per Mac, anche molto costosi. App utili che magari non acquistiamo per il loro prezzo elevato. Quello di oggi è però un bundle ricchissimo. All’interno del Limited Edition Mac Bundle ci sono software famosi che tutti insieme costano 1.127,82 $, ma potrete avere per 59,99 $ con il 94% di sconto.

Nello specifico:

Parallels Desktop 15 : famoso software per usare Windows in macOS. Utile anche per virtualizzare computer Linux e altro.

: famoso software per usare Windows in macOS. Utile anche per virtualizzare computer Linux e altro. PDF Expert : un’app che non ha bisogno di presentazioni e che permette di lavorare sui PDF.

: un’app che non ha bisogno di presentazioni e che permette di lavorare sui PDF. iMazing : una sorta di alternativa all’ormai defunto iTunes, per spostare contenuti tra il computer e iPhone o iPad.

: una sorta di alternativa all’ormai defunto iTunes, per spostare contenuti tra il computer e iPhone o iPad. Aurora HDR : per creare foto in HDR.

: per creare foto in HDR. NetSpot Pro : un’app per gestire le reti WiFi e ottimizzare le connessioni.

: un’app per gestire le reti WiFi e ottimizzare le connessioni. Disk Drill PRO : serve a proteggere il disco rigido e recuperare file persi o cancellati.

: serve a proteggere il disco rigido e recuperare file persi o cancellati. Windscribe VPN Pro : 2 anni di abbonamento a questo servizio VPN.

: 2 anni di abbonamento a questo servizio VPN. RapidWeaver 8 : celebre software per creare siti e blog senza dover conoscere il linguaggio di programmazione.

: celebre software per creare siti e blog senza dover conoscere il linguaggio di programmazione. TextExpander : storico servizio per estendere testi lunghi con delle abbreviazioni di tastiera.

: storico servizio per estendere testi lunghi con delle abbreviazioni di tastiera. DeltaWalker Pro : sincronizza file tra cartelle.

: sincronizza file tra cartelle. XMind 8 Pro: per creare mappe mentali. di

Il bundle è disponibile nel sito ufficiale per 59,99 $ per un periodo di tempo limitato.