Tim Cook scrive ai dipendenti per la morte di George Floyd

Spero che conosciate tutti della quasi guerra civile in atto negli Stati Uniti. L’ennesimo episodio di razzismo, la morte di George Floyd soffocato da un poliziotto solo perchè di colore, ha dato fuoco alle polveri di un malcontento che esiste ormai da tempo.

Da un lato parte dei bianchi che si credono superiori. Dall’altra parte persone civili che chiedono di trattare la vita umana con la stessa dignità, indipendentemente dal colore della pelle.

Tim Cook, che ha fatto di Apple una delle paladine della giustizia sociale, si è sentito in dovere di scrivere ai dipendenti. Una email pubblicata da Bloomberg:

Team, In questo momento, c’è un dolore profondamente inciso nell’anima della nostra nazione e nei cuori di milioni. Per stare insieme, dobbiamo difenderci l’un l’altro e riconoscere la paura, il dolore e l’indignazione giustamente provocati dall’uccisione insensata di George Floyd e da una storia molto più lunga di razzismo.

Quel doloroso passato è ancora presente oggi – non solo sotto forma di violenza, ma nell’esperienza quotidiana della discriminazione profondamente radicata. Lo vediamo nel nostro sistema di giustizia penale, nel numero sproporzionato di malattie sulle comunità nere e marroni, nelle disparità nei servizi di vicinato e nell’educazione ricevuta dai nostri figli. Mentre le nostre leggi sono cambiate, la realtà è che le loro protezioni non sono ancora applicate universalmente.

Abbiamo visto progressi da quando sono cresciuto in America, ma è altrettanto vero che le comunità di colore continuano a subire discriminazioni e traumi.

Ho sentito da così tanti di voi che avete paura: paura nelle vostre comunità, paura nella vita quotidiana e, soprattutto, crudelmente nella vostra pelle. Non possiamo avere una società degna di essere celebrata se non possiamo garantire la libertà dalla paura per ogni persona che dà a questo paese il loro amore, lavoro e vita.

In Apple, la nostra missione è e sarà sempre quella di creare tecnologie che permettano alle persone di cambiare il mondo in meglio. Abbiamo sempre tratto forza dalla nostra diversità, accolto persone di ogni estrazione sociale nei nostri negozi in tutto il mondo e abbiamo cercato di costruire una Apple che includa tutti.

Ma insieme, dobbiamo fare di più. Oggi Apple sta facendo donazioni a numerosi gruppi, tra cui la Equal Justice Initiative, un’organizzazione no profit impegnata a sfidare l’ingiustizia razziale, porre fine all’incarcerazione di massa e proteggere i diritti umani delle persone più vulnerabili della società americana. Per il mese di giugno, e in onore della festività di Juneteenth, abbineremo anche la due-a-uno a tutte le donazioni dei dipendenti tramite Benevity.

Per creare il cambiamento, dobbiamo riesaminare i nostri punti di vista e le nostre azioni alla luce di un dolore profondamente sentito ma troppo spesso ignorato. Le questioni della dignità umana non rimarranno in piedi a margine. Ai nostri colleghi della comunità nera – ti vediamo. Importa, la tua vita conta e sei importante qui in Apple.

Per tutti i nostri colleghi feriti in questo momento, vi preghiamo di sapere che non siete soli e che abbiamo risorse per supportarti. È più importante che mai parlarsi e trovare la guarigione nella nostra comune umanità. Disponiamo inoltre di risorse gratuite che possono aiutarti, tra cui il nostro Programma di assistenza ai dipendenti e le risorse di salute mentale che puoi conoscere sul sito Persone.

Questo è un momento in cui molte persone potrebbero desiderare nient’altro che un ritorno alla normalità o uno status quo che sia comodo solo se distolgiamo lo sguardo dall’ingiustizia. Per quanto sia difficile ammetterlo, quel desiderio è esso stesso un segno di privilegio. La morte di George Floyd è una prova sconvolgente e tragica che dobbiamo mirare lontano a un futuro “normale” e costruirne uno che sia all’altezza dei più alti ideali di uguaglianza e giustizia.

Nelle parole di Martin Luther King, “Ogni società ha i suoi protettori dello status quo e le sue fraternità degli indifferenti che sono noti per dormire attraverso le rivoluzioni. Oggi, la nostra stessa sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di rimanere svegli, di adattarci a nuove idee, di rimanere vigili e di affrontare la sfida del cambiamento.” Con ogni respiro che facciamo, dobbiamo impegnarci per essere quel cambiamento e per creare un mondo migliore, più giusto per tutti. Tim Cook

La società di Cupertino ha anche chiuso numerosi negozi negli Stati Uniti per evitare che il personale entri in contatto con i rivoltosi. Nella speranza che tutte le forme di razzismo siano condannate all’unanimità.