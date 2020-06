L’app Immuni è disponibile al download

Ne abbiamo parlato abbondantemente in passato. L’app Immuni è il supporto che dovrebbe aiutarci ad uscire dall’emergenza COVID-19. L’app usa ufficialmente le API di Apple e Google per avvisare o essere avvisati in caso di contatto con persone positive al coronavirus.

Proprio oggi l’app ha ricevuto il lascia passare da parte del Garante della Privacy, certificando che si rispetta l’anonimato degli utenti. Ma come funziona?

In pratica bisogna attivare l’app e le relative notifiche. In caso di test con esito positivo (quindi infetto) bisogna inserire un codice, rilasciato dal personale medico, per informare tutte le persone che ci sono state vicine. L’app collezionerà l’elenco di persone vicine usando il bluetooth, salvando codici univoci dei terminali dove è stata abilitata.

Se ci arriva la notifica che ci indica di essere stati vicini ad una persona infetta dobbiamo chiedere di effettuare un tampone,isolandoci a casa in quarantena per evitare di infettare altre persone. Ovviamente la quarantena per noi termina allo scadere dei 15 giorni o in caso di tampone negativo.

Entro il 31 dicembre saranno cancellati i dati di tutti, indipendentemente dalla loro infezione. Salvo ovviamente proroghe.

Immuni si può scaricare gratuitamente dall’App Store e pesa 30,5 MB. Per essere realmente efficace dovrebbe essere scaricata almeno dal 60% della popolazione nazionale. L’uso è facoltativo.