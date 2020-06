Concertino, l’app che filtra solo musica classica da Apple Music

Come saprete Apple Music è governato dal rap e r&b. Pare siano i due generi che piacciono di più negli Stati Uniti, quindi Apple ne spinge molto la presenza per aumentare il numero di abbonati. C’è chi non ama sentire questo tipo di canzoni e quindi ha difficoltà ad addestrare l’algoritmo che in qualche modo le spinge sempre.

A tal proposito stanno nascendo delle app di nicchia. Concertino è una di queste. Si tratta di un’app che si collega al proprio account di Apple Music per filtrare esclusivamente musica classica. Quindi utilizzandola non vedrete più quella noiosa musica rap.

All’interno di Concertino trovate 220 compositori e decine di migliaia di brani di musica classica filtrabile per popolare, genere, periodo e così via. Per ogni brano potrete sapere chi era il compositore, i nomi dei musicisti e molto altro.

In Concertino si possono creare delle playlist personalizzate, cercare brani specifici e riprodurre una radio settoriale. L’app pesa 7,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. È ottimizzata solo per iPhone.