Dropbox Passwords, il progetto per concorrere contro 1Password

Utilizzo 1Password dalla notte dei tempi e con il passare del tempo questo servizio è diventato sempre più completo e sicuro. C’è un nuovo concorrente alle sue porte e brandisce un nome noto: Dropbox.

Il noto servizio cloud di storage dei dati, infatti, sta lavorando ad un gestore di password. Tutto ovviamente nel cloud e collegato al proprio account Dropbox.

Il progetto si chiama Dropbox Passwords e funziona mediante un’app ad hoc che consente di salvare le password e generarne di nuove, in modo da poterne avere una sempre diversa per ogni servizio. In pratica ciò che iCloud fa di base per tutti gli utenti iOS.

Al momento il progetto è in fase beta privata. Teoricamente chi vi sta partecipando può condividere degli inviti per allargare la cerchia. Questo probabilmente attiverà la caccia all’invito esclusivo.

Attenti, però, pare che al momento il tutto sia stato pensato per Android, quindi l’app per iOS non c’è.