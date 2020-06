Exert, un’app per Apple Watch per monitorare gli allenamenti durante la settimana

Tenete agli allenamenti settimanali? Se vi piacciono anche le statistiche non perdete questa segnalazione. Exert è un’app nativa per Apple Watch che consente di monitorare velocemente gli allenamenti settimanali per ogni giorno.

In pratica l’app vi mostra:

La frequenza degli allenamenti per ciascuna settimana.

per ciascuna settimana. L’intensità per ciascun giorno, quindi quanti allenamenti quotidiani avete fatto.

per ciascun giorno, quindi quanti allenamenti quotidiani avete fatto. La durata degli allenamenti indicati in numero di minuti.

Inoltre l’app mostra i dati aggregati per numero di minuti per intensità e il battito cardiaco medio. Il tutto è collegato all’app Salute.

Utilizzando delle complication è possibile vedere questo resoconto a colpo d’occhio, integrandole nella propria watchface. Utile per chi vuole curare l’allenamento durante la settimana.

Exert pesa 1,7 MB e si scarica direttamente dall’Apple Watch. Il prezzo di vendita è di 1,09 €.