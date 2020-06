Ho provato American Express in attesa dell’Apple Card

Lo faccio raramente ma mai come questa volta devo precisare che questo non è un post sponsorizzato. Semplicemente ho sempre avuto la curiosità di approfondire il mondo AMEX, conosciuto comunemente come American Express. Porto questo retaggio degli anni ‘90.

Ricordo quanto fosse presente American Express nei film americani. Il volto del centurione che fiero guardava in avanti ti fa sentire al sicuro. È una sorta di presenza che sembra fare la guardia alla sicurezza della carta e degli acquisti. Inoltre ricordo che mio padre me ne parlava molto da bambino, invitandomi a starne alla larga perchè costava molto. Quindi come ogni consiglio paternale ho deciso di provarla.

Devo ammettere che non ne avevo molto bisogno, visto che posseggo già altre carte. Ma visto che l’Apple Card tarda ad arrivare in Italia, ho colto la palla al balzo per approfondire finalmente l’argomento AMEX e verificare se gli avvertimenti di mio padre erano fondati. Quindi condividerò con voi cosa ho scoperto.

Prima di iniziare devo avvisarvi che ho ottenuto una carta solo al secondo tentativo. La prima la chiesi qualche tempo fa ma senza risultato. Questo perchè American Express si sincera di inviare le carte solo a chi ha un reddito sufficiente a ripagarle. Ogni carta, dalla verde fino alla leggendaria Centurion, si emettono rispetto al proprio reddito annuale.

All’epoca il mio reddito ero basso e quindi mi rifiutarono la richiesta. Oggi che il mio reddito è più alto ho ottenuto una carta Oro. Nello specifico ecco i redditi richiesti per le rispettive fasce:

Verde : 13.000 € annui.

: 13.000 € annui. Oro : 26.000 € annui.

: 26.000 € annui. Platino : 60.000 € annui.

: 60.000 € annui. Centurion: 100.000 € annui.

Esistono anche carte diverse nate con collaborazioni con altre aziende, come la carta Alitalia, quella Italo Treno e Payback. La richiesta viene effettuata online. Ricordo che la prima volta mi chiesero di caricare il modello UNICO per i redditi, mentre l’ultima volta non mi hanno chiesto nulla. È probabile che i controlli sono più serrati se scegliete la versione revolving, quindi che vi permette di rateizzare le spese. La carta ORO che ho preso è invece con addebito diretto il mese successivo.

Per attivare la carta, infatti, dovrete collegarla al vostro conto corrente. Ovviamente l’IBAN non potrà essere quello di una carta ricaricabile, ma di una vera banca. Io l’ho collegato al mio conto di Banca Widiba senza problemi.

Per la gestione della richiesta è necessaria circa una settimana. Un dipendente di American Express valuterà la vostra richiesta e vi telefonerà per indicarvi se l’approvazione è andata a buon fine. Dopo qualche giorno riceverete a casa un plico con tutte le informazioni stampate e ovviamente la vostra carta da attivare nella vostra area personale sul sito.

Ci sono vantaggi e svantaggi nell’averne una. Il primo vantaggio è sicuramente l’effetto status symbol. Dire di avere una carta Oro American Express e sventolare quel pezzo di plastica dorato fa sempre un certo effetto. In realtà io l’ho sempre usata dal mio Apple Watch con Apple Pay. Ma anche in quel caso vedere apparire quel rettangolo d’oro sul polso è gradevole. La versione Platinium è metallica per esempio.

I vantaggi

Ogni versione della carta ha costi e vantaggi diversi. Alla base c’è la volontà di offrire il concetto di club. Far parte di un club privilegiato con accesso privilegiato a delle esperienze. La carta oro, per esempio, offre:

My e-vents: l’accesso esclusivo ad alcuni eventi preparati per i clienti AMEX. Per esempio una degustazione di vini tra i filari, una cena in un ristorante esclusivo, una lezione di cucina e così via.

preparati per i clienti AMEX. Per esempio una degustazione di vini tra i filari, una cena in un ristorante esclusivo, una lezione di cucina e così via. Experiences: l’accesso riservato in prevendita ad alcuni concerti 48 ore prima della vendita ufficiale. I concerti sono ovviamente selezionati e consentono di essere sicuri di ottenere un biglietto prima che inizi la corsa durante le vendite ufficiali.

della vendita ufficiale. I concerti sono ovviamente selezionati e consentono di essere sicuri di ottenere un biglietto prima che inizi la corsa durante le vendite ufficiali. 2×1 The Space Cinema : nella documentazione che si riceve a casa c’è una card con un codice a barre. Questa consente di ottenere 2 biglietti al prezzo di 1 nei cinema The Space. Ovviamente dovrete pagare con la vostra AMEX.

: nella documentazione che si riceve a casa c’è una card con un codice a barre. Questa consente di ottenere 2 biglietti al prezzo di 1 nei cinema The Space. Ovviamente dovrete pagare con la vostra AMEX. Priority Pass : l’accesso a 1.200 lounge di aeroporti nel mondo. L’accesso vale per se stessi e per un accompagnatore. Nella lounge di solito trovate cibo gratis, connessione ad internet, giornali, prese di corrente e altri servizi che vi consentono di passare in maniera confortevole le attese lunghe negli aeroporti.

: l’accesso a 1.200 lounge di aeroporti nel mondo. L’accesso vale per se stessi e per un accompagnatore. Nella lounge di solito trovate cibo gratis, connessione ad internet, giornali, prese di corrente e altri servizi che vi consentono di passare in maniera confortevole le attese lunghe negli aeroporti. Voucher da 50 € per alberghi e viaggi selezionati. In pratica AMEX ha una sorta di portale in stile Booking dove si possono cercare viaggi e alberghi. Il risultato è formato da strutture partner che offrono sconti e a volte anche upgrade gratuiti delle camere. 500 alberghi nel mondo, che rientrano nella Hotel Collection, offrono anche 100 $ da spendere in albergo tra mini bar e servizi. Il voucher può essere usato al pagamento.

per alberghi e viaggi selezionati. In pratica AMEX ha una sorta di portale in stile Booking dove si possono cercare viaggi e alberghi. Il risultato è formato da strutture partner che offrono sconti e a volte anche upgrade gratuiti delle camere. 500 alberghi nel mondo, che rientrano nella Hotel Collection, offrono anche 100 $ da spendere in albergo tra mini bar e servizi. Il voucher può essere usato al pagamento. Uno sconto sul noleggio delle auto presso varie aziende.

presso varie aziende. Membership Rewards : la raccolta punti collezionati usando la carta. Di solito 1 punto per ogni euro speso.

: la raccolta punti collezionati usando la carta. Di solito 1 punto per ogni euro speso. Assicurazione : ogni carta include un’assicurazione sui viaggi. Per esempio AMEX vi risarcisce 525 € per il ritardo di oltre 6 ore dalla consegna del bagaglio, vi copre fino a 275.000 € per infortuni durante i viaggi, vi rimborsano fino a 3.000 € per spese mediche effettuate all’estero, vi rimborsano fino a 2.600 € se comprate qualcosa con la carta e vi viene rubata nei primi 90 giorni.

: ogni carta include un’assicurazione sui viaggi. Per esempio AMEX vi risarcisce 525 € per il ritardo di oltre 6 ore dalla consegna del bagaglio, vi copre fino a 275.000 € per infortuni durante i viaggi, vi rimborsano fino a 3.000 € per spese mediche effettuate all’estero, vi rimborsano fino a 2.600 € se comprate qualcosa con la carta e vi viene rubata nei primi 90 giorni. Sicurezza: AMEX assicura che le sue carte usano un sistema di sicurezza elevatissimo, quindi vi rimborsano in caso di frodi.

I costi

Prima di approfondire alcuni punti veniamo ai contro. Tutto questo non è gratis, ne per voi e ne per il negoziante. Per voi il primo anno di carta è gratis, ma dal secondo anno si paga una quota mensile. Nello specifico:

Carta Verde : gratis se spendete 3.600 € annui altrimenti si paga 75 € l’anno.

: gratis se spendete 3.600 € annui altrimenti si paga 75 € l’anno. Carta Oro : 14 € al mese.

: 14 € al mese. Carta Platinium : 58,5 € al mese.

: 58,5 € al mese. Carta Centurion: 250 € al mese.

Per i negozianti si paga una commissione nettamente superiore rispetto alla media di mercato:

Fino a 100.000 € annui: il 4%.

Fino a 1 milione di € annui: 3,95%.

Fino a 10 milioni di € annui: 3,9%.

Oltre 10 milioni di € annui: 3,85%.

Le percentuali sono negoziabili, ma considerate che per MasterCard e Visa si adottano i limiti europei, quindi i negozianti non pagheranno più dello 0,3%. E noterete subito che c’è una grossa differenza tra il 4% e lo 0,3%.

Se un negoziante fattura 100.000 € l’anno con una carta di credito pagherà 4.000 € di commissioni se usa AMEX e 300 € se MasterCard o VISA. Questo spiega perchè in molti negozi non accettano le carte American Express. Il negoziante semplicemente non vuole pagare delle commissioni extra.

In un mondo di privilegi, esclusive, status symbol e tutto il resto, AMEX fa denari sia sul commerciante che sul titolare della carta a cui viene chiesta una quota mensile. Quindi verrebbero da rinunciarci giusto? In realtà secondo me ci sono alcuni elementi che spingono il cliente ad usare AMEX e fare pressioni sul negoziante affinchè la adotti.

Perchè fare una carta American Express?

Il primo pilastro è sicuramente il sistema Membership Rewards. L’uso della gamification, con la raccolta punti automatica per ogni acquisto, spinge sicuramente a spendere solid. In pratica se si hanno delle remore nell’acquistare qualcosa, sapendo che in cambio si ottengono dei punti si è più propensi ad acquistare. Questo diventa un vantaggio anche per il negoziante. Paradossalmente anche se sono richieste commissioni più alte, sarà certo che i membri del club AMEX saranno più propensi a spendere soldi nel suo negozio.

I punti possono essere usati per prendere cose da un catalogo, in stile supermercato per intenderci, oppure possono essere usati per ottenere sconti sull’estratto conto. In genere 1.000 punti si trasformano in 4 € di sconto. Quindi se a fine anno avete circa 30.000 € potrete scalare 120 € dall’ultimo estratto conto. I punti possono essere usati anche nel portale di booking di American Express per pagare trasporti e viaggi. Quindi per esempio tornano utili in estate per prenotare le vacanze con uno sconto.

Il secondo pilastro è l’assicurazione. Avere una protezione medica durante i trasporti fa sentire al sicuro. Il rimborso sulle frodi è altrettanto valido. L’assicurazione contro i furti nei primi 90 giorni di acquisto vale però solo per alcuni generi di beni. Per intenderci non vale su iPhone e iPad.

La gestione dei propri acquisti avviene comodamente dall’app per iPhone. Questa manda una notifica per ogni acquisto effettuato, consente di gestire gli estratti conto, vedere le offerte riservante ai clienti AMEX, gestire i punti e altro.

Ciò che realmente manca all’app è una gestione delle richieste via chat. L’assistenza è solo telefonica e ogni volta che si chiama l’apposito numero bisogna scrivere il numero della propria carta. Questo è abbastanza noioso perchè bisogna conoscere il numero a memoria o scriverselo ogni volta che si chiama l’assistenza. Le operatrici sono sempre molto gentili. Spero però che arrivi l’integrazione via chat che è più rapida.

Periodicamente sono attivati anche degli sconti automatici per i clienti AMEX. Per esempio in questo momento se si spendono 100 € su Tannico si ricevono 20 € indietro. 25 € se i 100 € si spendono su BricoBravo, il 50% di sconto su Infinity e altro. Questo genere di promozioni cambiano in base alla fascia della propria carta. I Platinium, per esempio, questo mese hanno 225 € di coupon da spendere in vari negozi, compreso Esselunga.

Consigli

Ci sono alcuni trucchetti per far passare il più possibile i propri acquisti da American Express. L’obiettivo è collezionare più punti possibili e approfittare delle offerte in modo da ammortizzare il costo annuale della carta e, volendo, anche risparmiare qualcosa. E credetemi c’è chi ci riesce.

Il primo passaggio è collegare la carta al proprio account Paypal. In questo modo tutti gli acquisti effettuati pagando con Paypal vengono addebitati su AMEX trasformandosi in punti. Per esempio se usate l’app Club Q8, per effettuare rifornimenti presso le stazioni di servizio Q8, potrete generare un codice da usare alla colonnina pagando con Paypal. Questi prenderà da Amex e i rifornimenti di carburante si convertiranno in punti.

Alcuni utilizzano anche Billhop che consente di pagare bonifici con la propria carta di credito. Personalmente non ho mai usato questo servizio, ma è possibile pagare fatture, affitti e altro facendo passare il tutto dalla AMEX. Qualcuno usa questo sistema anche per caricare le carte ricaricabili che usano MasterCard o VISA e effettuare pagamenti con questi circuiti, passando comunque su AMEX.

In pratica funziona così: si ottiene una carta ricaricabile con una delle tante app su App Store, si usa Billhop per effettuare un bonifico alla carta per ricaricarla. Billhop addebiterà su Amex e la ricarica potrà essere usata sui circuiti MasterCard e VISA. Quindi la carta ricaricabile potrà essere usata nei negozi che non accettano AMEX. Tengo a precisare ancora una volta che non ho mai testato questo sistema quindi non so darvi altre informazioni in più.

Considerazioni finali

Sto sfruttando questo primo anno gratuito di carta Oro. Non so se il prossimo anno la rinnoverò. Spero che Apple estenda l’Apple Card da noi nel frattempo. Di certo far parte del club Amex ha i suoi vantaggi, come il coupon dei 50 €, la raccolta punti, l’assicurazione sui viaggi e le offerte esclusive. Avere una carta status symbol ci si fa sentire bene per quanto possa valere la sensazione.

Non so se sarò disposto a pagare 14 € al mese per tenerla. Ci devo ancora pensare e attualmente i vantaggi non hanno superato il valore della quota annua richiesta. Se volete averla anche voi vi offro il mio codice di benvenuto che vi dona 30.000 punti (quindi 120 €) se spendete 1.500 € nei primi 3 mesi. Basta iscrivervi da questa pagina. Per trasparenza vi comunico che se lo farete a me daranno 15.000 punti.

Allo scadere dell’anno, se non siete ancora convinti dell’utilità, potrete chiamare il numero verde e chiedere di recedere. Tutto gratuitamente. Ho letto testimonianze di rilanci di promozione se lo fate. Se l’avete usata abbastanza durante l’anno spesso vi offrono punti omaggio ed estensioni di periodi di gratuità per evitare la disdetta.

Fatemi sapere se vi trovate bene e, se siete già clienti, cosa ne pensate in merito.