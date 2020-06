Spend Stack, l’app per tracciare le spese che si sincronizza con Apple Card

Lo so l’Apple Card non è ancora disponibile in Italia, ma vi segnalo comunque quest’app così nel caso in futuro vi serva sapete dove cercare. Inoltre Spend Stack non funziona solo con l’Apple Card. Quest’app consente di gestire le spese mensili per tracciare il proprio budget.

In Spend Stack potrete creare la lista della spesa e i relativi prezzi, per tracciare quanto spendete al supermercato. Oppure potete tracciare le spese varie per vedere, per categorie, quanto spendete ogni mese. Integra anche una serie di grafici per una visualizzazione rapida.

L’app è utile anche per tracciare gli abbonamenti ai servizi che si sottoscrivono, come la palestra, Netflix, Apple Music e così via. La creazione di liste condivisibili con iCloud Sharing consentono di tracciare le spese con altre persone.

Spend Stack è stata disegnata per trarre il meglio da iOS 13. Supporta il dark mode, il dynamic type, la sincronizzazione di iCloud, il supporto alla Magic Keyboard per iPad Pro e molto altro.

Pesa 12,9 MB e si scarica per 4,49 € dall’App Store. È ottimizzata per iPhone e iPad.