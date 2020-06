Big Bang AR, rivivi il Big Bang con la realtà aumentata

Che cos’è il Big Bang? Questa teoria iniziò a prendere forma agli inizi del ‘900. Si immaginò che lo spazio fosse in espansione e se è in espansione ci deve essere stato un periodo dove era concentrato su un punto piccolissimo, che poi con un’esplosione si è allargato in tutte le direzioni.

Chi ha messo lì quel punto di materia? Cosa c’era intorno quel punto? Al momento non lo sappiamo, ma la teorica del Big Bang è ciò che di più plausibile abbiamo. Come spiegarlo al meglio ai ragazzi?

Il CERN ha realizzato un’app dedicata. Big Bang AR consente di vivere l’emozione del Big Bang mediante la realtà aumentata. Il racconto, che si vive meglio se indossiamo le cuffie, mostra cosa accadeva durante il fenomeno di espansione della materia tutto intorno a noi.

Il crono racconto mostra anno dopo anno come si è spostata la materia, cosa è nato, come nascono le galassie, le nebulose e molto altro. Una bella lezione di astro fisica per comprendere meglio la teoria.

Big Bang AR pesa 209,8 MB e si scarica gratis dall’App Store. È ottimizzato per iPhone e iPad.