Alexa Blueprint, come far dire ad Alexa ciò che vuoi e altre skill

Uno degli elementi di forza di Alexa, l’assistente digitale di Amazon, è sicuramente la possibilità di installare le skill di terzi. Si tratta di una sorta di plugin che è possibile aggiungere per implementare le capacità dell’assistente.

Realizzarne di personali non è impresa semplice. Bisogna conoscere come funziona il sistema AWS di Amazon e un po’ di linguaggio JSON. Se non vi servono personalizzazioni particolari da ora potrete usare anche le Blueprint.

Si tratta di template di skill personalizzabili velocemente direttamente dal sito apposito. Al momento i template non sono tanti, ma si può già realizzare qualcosa di carino. Ecco alcuni esempi:

Domande e risposte personalizzate : potete personalizzare le domande e le risposte da far dare da Alexa. Utile per dare risposte divertenti ai familiari oppure offrire delle risposte tipiche per servizi. Immaginate di usare Alexa in ufficio e rispondere a domande tipo "A chi devo rivolgermi per la cancelleria?".

Ospite : è un template ideale per i b&b per dare risposte ai clienti che vogliono informazioni sulla casa o il quartiere.

Quanti giorni mancano : permette di personalizzare il conto alla rovescia ad un evento particolare.

Pianificazione delle faccende : un template per comprendere in quel giorno a chi tocca fare determinate faccende domestiche in casa.

Complimenti : consente di personalizzare i complimenti da fare ai familiari.

Università: permette di diffondere le lezioni universitarie.

Le skill sono attualmente 12, vi lascio scoprire le altre 6 nel sito apposito.

Una volta creata una potete decidere se renderla privata, quindi sarà disponibile solo con gli Echo collegati al vostro account, oppure se rendere disponibile il download ad altre persone. In futuro arriveranno altri template per personalizzare altre skill.