WWDC 2020: Apple conferma il Keynote e altre informazioni

Arrivano importanti informazioni per la WWDC 2020: la conferenza annuale per sviluppatori che quest’anno si terrà esclusivamente online per il problema della pandemia. Visto che mancano 11 giorni al suo inizio, Apple ha deciso di condividere un po’ di informazioni in merito.

La prima è la conferma del Keynote. La società terrà una conferenza stampa alle ore 10:00 di Cupertino il giorno 22 giugno, vale a dire alle 19:00 in Italia. La società non ha ovviamente prenotato lo Yerba Buena di San Jose, visto che non ci saranno ospiti, ma si terrà direttamente nell’Apple Park.

La diretta sarà trasmessa dal sito di Apple, dall’app per sviluppatori, dal sito per sviluppatori, dall’Apple TV e da YouTube.

La stessa sorte subirà la diretta di State of the Union che, come saprete, è la versione del Keynote per sviluppatori, dove si scenderà nei dettagli delle novità. Questa andrà in onda alle 14:00, vale a dire alle 23:00 in Italia.

Dal giorno dopo, invece, 100 ingegneri terranno delle presentazioni che poi saranno disponibili in streaming alle 10:00 di ogni giorno, quindi alle 19:00.

Un nuovo forum per sviluppatori metterà in collegamento ingegneri di Apple e sviluppatori, quindi ospiterà le conversazioni tecniche. Saranno disponibili anche degli appuntamento 1-a-1 su prenotazione, per approfondire degli argomenti.

Il giorno 16 ci sarà la premiazione per la competizione della SWIFT Student Challenge. Non sono previsti i Design Awards quest’anno.