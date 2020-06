Photoshop Camera, un’app con filtri e strumenti per iPhone

La mia memoria mi porta a novembre dello scorso anno, quando Adobe annunciò di lavorare ad una nuova app per iPhone. Il suo nome sarebbe stata Photoshop Camera. Ed in effetti ora quest’app è disponibile nell’App Store.

Photoshop Camera non consente di fare photo editing o applicare strumenti potenti come l’omonima app per iPad e Mac. È un software nato per applicare filtri al volo e usare qualche strumento.

I suoi punti di forza sono sicuramente i filtri. Questi permettono di applicare effetti alle immagini e sono molto potenti. Basti provare quello che applica il cielo azzurro nelle foto dove c’è un cielo grigio, oppure i filtri dinamici che mostrano mongolfiere nei cieli o panorami stellari.

Ciò che apprezzo di più in quest’app è di sicuro il sistema di auto-ritocco della luminosità che lavora molto bene. Riesce a dare spessore ad immagini con poca luce. Una nota speciale va anche agli effetti per i selfie che aggiuntano i colori e la luminosità.

La cosa interessante di Photoshop Camera è la possibilità di scaricare nuovi filtri di volta in volta diventeranno disponibili nell’apposita area. L’app pesa 214,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.