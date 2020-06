Apple annuncia il Racial Equity and Justice Initiative: un fondo da 100 milioni per iniziative contro il razzismo

Sapete cosa sta accadendo negli Stati Uniti. Lo scorso 25 maggio George Floyd, un uomo di colore, è stato giustiziato in strada dal poliziotto Derek Chauvin. Il poliziotto lo ha stritolato per 9 minuti facendogli perdere la vita.

È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’ennesimo caso di sopruso da parte di una parte della polizia che se la prende con le persone di colore. Un episodio di razzismo che da giorni porta le persone a manifestare per le strade, fino ad episodi di vandalismo come saccheggi, incendi e, di recente, anche l’abbattimento di statue di persone riconducibili alla tratta degli schiavi.

Il governo americano pare non voler frenare il fenomeno del razzismo. Per questo motivo molte aziende si stanno mobilitando per dare luce ad un po’ di giustizia sociale e schierarsi, ovviamente, dalla parte del giusto. Dalla parte dei più deboli.

Apple ha deciso di contribuire verso questa direzione con il Racial Equity and Justice Initiative: un fondo da 100 milioni di $ che andrà a finanziare vari progetti negli Stati Uniti. Lo ha annunciato Tim Cook su Twitter.

Il fondo sarà gestito da Lisa Jackson che si occuperà di approvare i progetti. Ci saranno iniziative per il settore educativo, supporto alle famiglie e la spinta verso una riforma della giustizia.

Ciao a tutti,

il lavoro incompiuto di giustizia razziale e uguaglianza ci chiama tutti a rendere conto ora e sempre.

Cresciuto in Alabama durante il Movimento per i diritti civili, ho visto in prima persona che l’unica cosa che ha mai generato cambiamenti duraturi è stata la gente di buona volontà, mettendo da parte conforto e sicurezza, parlandone, marciando a favore, chiedendo responsabilità facendo ciò che potevano rendere più perfetta una società imperfetta.

Così è oggi. Siamo in un momento importante della nostra storia, un’epoca in cui il progresso, che è stato troppo lento, è improvvisamente pronto a fare un grande salto. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nell’assicurarsi di essere all’altezza dell’occasione. Le cose devono cambiare e Apple si impegna a essere una forza per quel cambiamento.

Oggi sono orgoglioso di annunciare la Apple Racial Equity and Justice Initiative con un impegno di $ 100 milioni. A partire dagli Stati Uniti e espandendosi a livello globale nel tempo, l’iniziativa metterà alla prova le barriere sistemiche alle opportunità e alla dignità che esistono per le comunità di colore, in particolare per la comunità nera con particolare attenzione alle questioni dell’istruzione, dell’uguaglianza economica e della riforma della giustizia penale.

Guidato da Lisa Jackson, questo sforzo si baserà sul nostro lavoro esistente nello spazio della giustizia razziale e ne amplierà significativamente la portata e l’impatto utilizzando un modello che ha una comprovata esperienza.

Negli ultimi anni, Lisa ha rivoluzionato il nostro lavoro per l’ambiente guardando attraverso la società, riunendo team e progetti esistenti sotto un unico ombrello, espandendo drammaticamente quegli sforzi e aumentando e migliorando i risultati. Vogliamo portare la stessa attenzione olistica e la stessa scala aziendale al lavoro essenziale della giustizia razziale e abbattere le barriere alle opportunità nella nostra società.

Lo sforzo si baserà sul nostro lavoro di lunga data con college e università storicamente neri, college di comunità, istruzione STEM e studenti e insegnanti scarsamente serviti, e stringere nuove partnership con organizzazioni come la Equal Justice Initiative. Porterà insieme competenze e conoscenze provenienti da tutta l’azienda e apportare cambiamenti che toccano praticamente tutto ciò che facciamo, tutti al servizio del raggiungimento di qualcosa di trasformativo per le nostre comunità.

In vista della nostra Conferenza mondiale degli sviluppatori alla fine di questo mese, stiamo annunciando un nuovo campus imprenditoriale per sviluppatori neri, con l’obiettivo di promuovere e sollevare le luci più brillanti e le migliori idee nella famiglia di sviluppatori. Nella nostra catena di fornitura e partner di servizi professionali, ci impegniamo ad aumentare la nostra spesa totale con partner di proprietà dei neri e ad aumentare la rappresentanza tra le aziende con cui intratteniamo rapporti commerciali.

Infine, ma certamente non meno importante, stiamo compiendo significativi nuovi passi sulla diversità e l’inclusione all’interno di Apple. Perché c’è di più che possiamo e dobbiamo fare per assumere, sviluppare e supportare quelli di gruppi sottorappresentati, in particolare i nostri colleghi neri e marroni. Questo è uno sforzo globale governato da tre principi: rappresentanza, inclusione e responsabilità.

Penso che la responsabilità merita un’attenzione speciale. Che si tratti di Apple o di qualsiasi altra parte della società, l’onere del cambiamento non deve ricadere su coloro che sono sottorappresentati. Cade più pesantemente su coloro che ricoprono posizioni di potere, leadership e influenza, per cambiare le strutture per il bene superiore.

Il nostro impegno è quello di affrontare questa sfida, ascoltando, imparando e recitando in modo collaborativo. Apple non si è mai allontanata da conversazioni difficili su argomenti difficili. In realtà, sono l’unico modo in cui abbiamo fatto progressi. E questo è ancora vero oggi.

Faremo la nostra parte. E voglio inviare la nostra gratitudine a tutti coloro che stanno spingendo i cambiamenti necessari nelle loro comunità.

Grazie.