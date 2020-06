Presentata la PlayStation 5, la console che ricorda gli Stormtrooper

Erano in molti che si chiedevano come sarebbe stato il design della nuova PlayStation 5. La console, la più attesa dell’anno, è stata mostrata durante un evento in streaming: il PS5.

Il risultato ha diviso la community di gamer. Da un lato chi la trova elegante, futuristica e pulita. Chi, invece, la considera migliorabile e scontata.

Qualcuno l’ha paragonata agli Stormtrooper: le guardie imperiali di Star Wars. Altri al robot di Guida Galattica per Austostoppisti. I meno soddisfatti la banalizzano dichiarando che assomiglia ad un router coperto da due piastre bianche.

Le versioni preparate da Sony sono due: una Digital Edition, che potremmo considerare standard, e l’altra 4K Blue-ray. La differenza tra le due è in pratica il lettore ottico. Questo allarga il fianco di qualche centimetro.

Dal punto di vista hardware troviamo una AMD Zen 2 da 8 core per la CPU e una AMD RDNA 2 per la GPU. Il risultato è un’ampia capacità grafica che arriva a 10,28 teraflop. Un disco SSD proprietario consente 825 GB di spazio con una velocità di 5,5 GB/s.

La console supporta anche l’8K. Con la risoluzione 4K ha un refresh rate di 120 Hz. La buona notizia è che i 4.000 titoli per PlayStation 4 sono compatibili anche per PlayStation 5 e potenzialmente potrebbero consentire una risoluzione maggiore se prevista dallo sviluppatore.

La PlayStation 5 sarà disponibile per il 2021. Il prezzo non è stato ancora rivelato.