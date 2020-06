Anonymous Camera, l’app che rende anonime le persone inquadrate

Vi sarà capitato molte volte vedere interviste dove gli interlocutori hanno il volto coperto e la voce distorta. Si tratta di solito di video manipolati dopo la ripresa per garantire l’anonimato delle persone intervistate. Persone che se riprese in chiaro potrebbero avere molte grane sul lavoro o nella vita privata.

A tal proposito non serve lavorare in post-produzione e rendere anonimi gli intervistati. Nell’App Store esiste un’app che permette di creare interviste anonime in tutta sicurezza. L’app si chiama Anonymous Camera.

Sfruttando il riconoscimento dei volti e delle sagome, l’app applica un filtro in tempo reale per coprire il volto della persona inquadrata. Il bollino può essere personalizzato nel colore, grandezza e opacità. Inoltre è possibile mascherare anche la voce con un effetto distorsione.

Per garantire la privacy si possono anche cancellare i metadata, come la data e la geolocalizzazione per evitare che si risalga in qualche modo al luogo dell’intervista.

Anonymous Camera può usare la fotocamera anteriore e posteriore del dispositivo. Può registrare video o semplicemente scattare foto. La versione a pagamento consente di usare la funzione Split Screen per riprendere sia l’intervistato che l’intervistatore.

L’app pesa 5,2 MB ed è ottimizzata solo per iPhone.