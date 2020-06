Training Today, l’app per Apple Watch che ti dice se sei in forma per allenarti

Chi si allena molto e fa sport si sarà accorto che ci sono alcuni momenti della giornata dove riesce ad essere più forte, più resistente, mentre in altri si fa molta fatica e ci si sente stanchi. C’è un modo per sapere qual è il periodo migliore per allenarsi?

Una delle risposte potrebbe essere il RTT (Readiness To Train). È una formula matematica che prende in considerazione diversi fattori, come le ore di sonno maturate, l’umore, gli ormoni, l’infiammazione dei muscoli e così via. Il tutto viene macinato per generare una percentuale o un punteggio da 1 a 10. Dove 10 è il massimo per allenarsi al meglio.

A tal proposito vi segnalo Training Today. Si tratta di un’app per Apple Watch che prende in considerazione i dati che lo smartwatch può dare per calcolare il punteggio RTT.

L’app offre un grafico per comprendere come va durante la settimana, offrendo il punteggio attuale. L’app usa essenzialmente i dati sui battiti del cuore e altri parametri per ottenere il punteggio più accurato. A tal proposito si consiglia di usare l’app Respirazione per tarare l’algoritmo.

Training Today è un’app nativa per watchOS e ha anche una complicazione per avere il valore sempre sul polso. Pesa 2,1 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.