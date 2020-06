L’app Apple Developer ora è disponibile anche per Mac

Arrivano buone notizie per gli sviluppatori Apple. In vista della WWDC 2020 la versione dell’app Apple Developer è stata ottimizzata anche per macOS.

Questo significa due cose:

L’evento di Apple per lo streaming del Keynote della WWDC 2020 sarà disponibile anche da quest’app. Vi ricordo questi andrà live il 22 giugno alle ore 19:00 italiane. L’evento State of the Unione andrà live invece alle 23:00. Tutti i contenuti dell’evento per sviluppatori, come i seminari, saranno accessibili direttamente da quest’app. I video potranno essere scaricati in offline e inseriti nella lista dei preferiti.

L’app Apple Developer potrà essere utilizzata anche durante l’anno, indipendentemente dalla WWDC, per rimanere aggiornati sulle notizie per sviluppatori che Apple pubblica di tanto in tanto e i contenuti ad essi dedicati.

L’app pesa 10,9 MB e si scarica gratis dal Mac App Store.