L’App Store ha aiutato il settore m-commerce a fatturare 519 miliardi di $ nel 2019

Secondo le ultime cifre nel 2019 l’App Store ha generato un giro d’affari di 38,8 miliardi di dollari . Questo denaro è generato dalla vendita di app, abbonamenti e acquisti In App su un bacino da oltre 1 miliardi di dispositivi con iOS nel mondo. Fatturato che si spartiscono oltre 20 milioni di sviluppatori, non in parti uguali.

Ma c’è un’altra economia che si muove di pari passo all’espansione dell’App Store. Si tratta dell’indotto. Grazie alle app sono nate molte aziende di ecommerce che possono usufruire degli acquisti da smartphone e tablet.

Secondo un’analisi realizzata da Analysis Group, e pubblicata da Apple, il negozio di applicazioni per iOS genera un fatturato di ben 519 miliardi di dollari per gli ecommerce. Questo considerando il solo dato del 2019. Di questo fatturato il 15% finisce nelle maglie del 30% di commissioni per Apple.

413 miliardi di $ sono generati dalla vendita di oggetti fisici, mentre 61 miliardi da oggetti virtuali come servizi. Ben 45 miliardi di $ sono fatturati dalla pubblicità.

L’economia del m-commerce, cioè del commercio da dispositivo mobile, genera un flusso di 57 miliardi per il settore dei viaggi, 40 mld per quello dei trasporti, 31 mld per la consegna di cibo a domicilio, 61 mld per i servizi di video streaming, ebook e audiobook.

L’App Store contiene oltre 2 milioni di app distribuite in 175 paesi diversi.