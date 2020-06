Sky entra nel settore della fibra con Sky WiFi

Forte della sua esperienza nello streaming di contenuti, Sky ha deciso di diversificare la sua presenza in Italia approdando nel settore della fibra ottica. La società ha stretto accordi con Open Fiber e Fastweb per fornire ai suoi clienti un servizio di connessione alla rete.

Si chiama Sky WiFi e concorrerà contro altri operatori come WindTre, TIM, Fastweb, Vodafone e altri. La strategia prevede la diffusione degli abbonamenti alla rete ultra veloce, per poi spingere l’accesso ai contenuti Sky.

Il tutto si gestisce da un apposito router chiamato Sky Wifi Hub che, dalle promesse, si occuperà di comprendere le modalità di utilizzo della connessione per ottimizzarne le prestazioni. L’Hub ha 8 antenne per gestire il segnale da 2,4 GHz e 5 GHz. Consente di connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

Per case più grandi o su più piani c’è lo Sky Wifi Pod: un estensore di banda che funziona come tutti gli estensori di banda in commercio. La differenza è che questi sono brandizzati Sky e impostati per funzionare automaticamente con l’Hub.

Il tutto si gestisce dall’app Sky Wifi. Questa consente di creare un profilo per ogni membro della famiglia, attivare i controlli parentali, gestire la password, ricevere delle statistiche e così via.

Tre le offerte disponibili:

Fibra100% : velocità fino a 1 Gbps, Sky WiFi Hub e telefonate a consumo. 29,90 € al mese + 49 € di attivazione.

: velocità fino a 1 Gbps, Sky WiFi Hub e telefonate a consumo. 29,90 € al mese + 49 € di attivazione. Fibra 100% con Ultra WiFi : Fibra 100% + 2 WiFi Pod. Prezzo 32,90 € al mese + 99 € di attivazione.

: Fibra 100% + 2 WiFi Pod. Prezzo 32,90 € al mese + 99 € di attivazione. Fibra 100% con Ultra WiFi + Voce Unlimited: come Fibra 100% con Ultra WiFi con aggiunta le chiamate VoIP incluse. Prezzo 37,90 € al mese + 99 € di attivazione.

Per chi è cliente Sky i primi 3 mesi sono gratis e c’è uno sconto di 49 € sull’attivazione. Non sono previsti vincoli e altri costi.

Al momento non sono previste offerte bundle con abbonamenti Sky. Quindi di fatto non c’è valore aggiunto rispetto ad altri competitor che utilizzano la piattaforma fibra di Open Fiber. La società ha preferito entrare nel settore per poi sviluppare queste strategie in futuro.

La copertura è disponibile in 26 città, con l’aggiunta di altre 100 città per il prossimo mese. Se siete interessati potete controllare la copertura al vostro indirizzo nella pagina dedicata.