Back on Track, 10 software per Mac a metà prezzo

Ci sono alcuni software molto buoni, utili, ma non indispensabili. Magari ne valutate l’acquisto, ma poi il prezzo vi fa desistere: se solo costasse un po’ di meno. Ecco, il Back On Track raccoglie 10 software essenziali per macOS che per un periodo di tempo sono venduti a metà prezzo.

All’interno dell’elenco troverete:

Klokki : traccia automaticamente il tempo occupato sui lavori per fatturare ai clienti. Utile per i freelancer.

: traccia automaticamente il tempo occupato sui lavori per fatturare ai clienti. Utile per i freelancer. Squash 2 : un’app utile per comprimere le immagini e farle pesare meno.

: un’app utile per comprimere le immagini e farle pesare meno. Unclutter : il cassetto per macOS che si nasconde in un angolo dello schermo. Può essere usato per parcheggiare file o aggiungere note.

: il cassetto per macOS che si nasconde in un angolo dello schermo. Può essere usato per parcheggiare file o aggiungere note. Rocket Typist : consente di scrivere testi lunghi associandoli a delle abbreviazioni. In questo modo potrete avere i testi più usati rapidamente.

: consente di scrivere testi lunghi associandoli a delle abbreviazioni. In questo modo potrete avere i testi più usati rapidamente. Pagico 9 : noto software per gestire task, file, note e progetti.

: noto software per gestire task, file, note e progetti. Boom 3D : famoso amplificatore audio software per Mac.

: famoso amplificatore audio software per Mac. Capto : questo software vi consente di catturare screenshot o registrare lo schermo.

: questo software vi consente di catturare screenshot o registrare lo schermo. uBar 4 : un’alternativa al Dock di macOS che ricorda la barra di Windows.

: un’alternativa al Dock di macOS che ricorda la barra di Windows. Luminar 4 : nota app per correggere i colori nelle foto.

: nota app per correggere i colori nelle foto. Pizmo 4: storico software per scansionare pagine e trasformare il contenuto in testo con la tecnologia OCR.

Sotto ogni app troverete il prezzo scontato. È disponibile anche il bundle completo che costa 72 $ invece di 344 $. È tutto disponibile nel sito ufficiale.