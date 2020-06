L’app eventi di Apple per Apple TV è stata deprecata

Una delle cose positive dell’Apple TV è sempre stata il supporto degli eventi di Apple. La società di Cupertino ha avuto un canale diretto per mostrare i suoi eventi live, consentendo alle persone di seguirli stando comodamente seduti sul divano.

Anche le recenti Apple TV supportano questa possibilità, ma con l’app Apple Events scaricabile dall’App Store. Fino ad ora, quindi, è stato possibile scaricare l’app e osservare le dirette, live e quelle precedenti, in questo modo.

Ora, se vi recate nell’app, noterete che non c’è nessun evento, ma un messaggio che avvisa tutti di una decisione. La società ha deciso di spostare tutti gli eventi nell’app TV. Questo per spingere l’uso di quest’ultima.

L’app TV non è molto amata da tutti. Apple vi riversa un po’ di tutto generando un bel po’ di entropia. All’interno troviamo i contenuti inclusi nell’abbonamento di Apple TV+, ma anche i film a pagamento e i contenuti di terzi.

Riversando anche i suoi eventi, anzichè avere un’app dedicata, secondo me è un passo indietro. La società si assicura un grande afflusso di persone nel giorno dell’evento e, per via della legge dei grandi numeri, qualcuno deciderà di comprare contenuti mentre si guarda in giro nella ricerca del Keynote.

In questo caso, quindi, l’area commerciale ha vinto sull’esperienza utente.