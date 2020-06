Quest’anno Apple organizza gli Apple Camp per bambini da remoto

Come saprete ogni anno Apple organizza gli Apple Camp. Si tratta di un evento di ispirazione tipicamente estiva, dove si ricordano i campeggi estivi per bambini. In questo caso, però, i bambini vanno in un Apple Store per imparare ad usare i prodotti della società.

Visto che quest’anno per l’emergenza COVID-19 non è possibile avere assembramenti nei negozi, la società ha deciso di organizzare gli Apple Campus da remoto. Quindi i bambini che partecipano possono restare a casa.

Ma come si svolgono? La società fornirà agli iscritti un Activity Book in formato Pages dove si trovano alcune attività creative da effettuare in ambito video, arte, design e programmazione.

La sessione di attività non sarà completamente auto-gestita. La società effettuerà uno streaming per seguire i bambini nelle attività. L’evento è composto da 30 minuti di orientamento e 60 minuti di domande utilizzando la piattaforma Webex.

La società ha aperto una pagina dedicata dove si può lasciare il proprio indirizzo email per ricevere informazioni sulle iscrizioni. L’evento è dedicato per i bambini tra gli 8 e i 12 anni.

L’evento è l’Activity Book sono ovviamente gratuiti.