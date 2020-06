Apple rifà il look al forum per sviluppatori e App Store Connect

Manca poco ormai alla prossima WWDC 2020. L’evento per sviluppatori inizierà il prossimo lunedì alle ore 19.00 italiane. Un evento con un’organizzazione particolare quest’anno perchè sarà completamente online.

Per l’occasione la società sta facendo un po’ di pulizie di primavera. Per esempio sono stati rinfrescati graficamente due siti per sviluppatori.

Il primo è il Developer Forum. Questi mostra i post più visitati dagli sviluppatori, la divisione per area di interesse e gli utenti più attivi. In questo modo è più semplice trovare l’argomento che ci interessa nell’area specifica sulla quale stiamo sviluppando.

Un po’ come Stack Overflow, piattaforma simile che fu acquistata da Microsoft, si può premiare una risposta rispetto ad un’altra facendo balzare l’argomento in alto. Così, con un meccanismo meritocratico, è possibile ottenere le risposte migliori in cima.

L’altro aggiornamento grafico riguarda l’App Store Connect: la piattaforma utilizzata per gestire il caricamento e la distribuzione di app nell’App Store.

L’ultimo aggiornamento in merito si ebbe nel 2018. La società di Cupertino ha deciso di rifare il look e pulirlo. La nuova grafica ricorda un po’ il sito di iCloud.com.

La buona notizia, oltre ad avere un layout più semplice da comprendere, è la compatibilità con i dispositivi mobile. Questo significa che è possibile accedere e controllare il proprio pannello direttamente dal browser del vostro iPhone.

Vi ricordo che per l’App Store Connect esiste anche un’app ufficiale che consente di controllare le funzioni più utilizzate del pannello.