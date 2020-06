Apple ha comprato Fleetsmith per la gestione dei dispositivi

Siamo abituati a gestire i nostri dispositivi personalmente. Magari abbiamo un iPhone, un iPad, un Apple Watch e una Apple TV. Quando ci sono nuovi aggiornamenti li richiamiamo manualmente, così come l’installazione di app.

Ma ci sono realtà dove fare questo manualmente diventerebbe un lavoro troppo lungo. Immaginiamo la gestione dei dispositivi nelle aziende. Magari quelli distribuiti nelle varie sale conferenze oppure presso i dipendenti. Per la gestione di tanti dispositivi si usano i sistemi MDM (Mobile Devices Management).

Uno di questi è Fleetsmith ed è stato comprato da Apple. Il sistema consente di gestire molte cose a distanza, come bloccare i dispositivi aziendali, cancellarne il contenuto, aggiornarli e così via. Si possono anche installare app da remoto, attivare licenze come quella di Office 365, gestire il supporto e molto altro.

È molto probabile che Apple stia lavorando ad un sistema proprietario MDM da offrire alle aziende. Non sappiamo se a pagamento o gratuitamente. Al momento non sappiamo se Fleetsmith smetterà di funzionare per i suoi clienti prima o poi.

L’azienda fu fondata nel 2016. In 4 round di finanziamenti raccolse oltre 40 milioni di dollari.