iPadOS 14: tutte le funzioni minori non citate

Ieri abbiamo visto tutte le novità di iOS 14 non citate durante il Keynote della WWDC 2020. Oggi passiamo in rassegna quelle di iPadOS 14. Il sistema operativo per iPad si aggiorna con molte novità e alcune di queste non sono state mostrate alla presentazione.

Oltre a Scribble, il nuovo Cerca, la grafica della sidebar in alcune app e così via, abbiamo altre novità come:

I widget in iPadOS possono essere posizionati solo nella sezione Oggi (almeno al momento).

Le app in popover si nascondono automaticamente quando facciamo tap sulla finestra che vogliamo usare.

La selezione di una data è stata migliorata per essere più veloce.

Il banner compatto per le telefonate può essere integrato nelle app VoIP di terzi.

Scribble rileva le figure di: linea, curva, quadrato, rettangolo, cerchio, vocale, cuore, triangolo, stella, nuvole, esagono, nuvola di pensiero, freccia sottolineata, linea con angolo di 90°, freccia e freccia curvata.

Il menu delle Emoji hanno una nuova grafica popover.

Si possono aggiungere didascalie alle foto e video.

Valgono tutte le novità minori integrate in iOS 14.

Vi ricordo che il nuovo sistema operativo è compatibile con:

iPad Air 2 e successivi.

iPad Pro.

iPad di 5° generazione e successivi.

iPad mini 4 e successivi.

iPadOS 14 sarà disponibile sotto forma di beta pubblica il prossimo mese e in versione pubblica in autunno.