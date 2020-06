Codye, un’app per condividere codice sui documenti

Sviluppare, soprattutto scrivere codice, significa stilare delle istruzioni nel linguaggio dei computer, in modo da fargli fare esattamente ciò che ci serve. In questo processo è buona cosa documentare ciò che si è scritto per condividerlo con altre persone del team o semplicemente ricordarsene in futuro.

Oppure potremmo avere l’esigenza di condividere il nostro codice durante delle presentazioni o durante gli standup con il team. Come incollare quel codice nei documenti?

Per questo c’è un’app. Codye è stata realizzata proprio per aiutare nella condivisione. L’app supporta 180 linguaggi di programmazione differenti e supporta 80 temi per adattare il codice alla grafica del documento che andremo a creare.

Il codice incollato in questo editor può essere esportato in formato PGN, JPEG o HTML. Consente di numerare le righe, modificare il colore del testo, dello sfondo, modificare la risoluzione e così via. Grazie alle scorciatoie di tastiera si può imparare ad esportare codice velocemente per integrarli nei documenti.

Codye pesa 33,3 MB e si scarica per 6,99 € dall’App Store. Esiste anche la versione per Mac nel Mac App Store.