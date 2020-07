Sellfy per vendere prodotti digitali online

Vi sarà capitato di comprare prodotti digitali online senza passare per negozi come l’App Store o Amazon. Per esempio potreste aver comprato un ebook, un plugin, una serie di video, un pacchetto di file per un software, delle slide e così via. Tutto questo passando da una semplice pagina dove vi chiede i dati e il sistema di pagamento, per poi ricevere il link di download o la licenza per email.

Ma mettiamo vogliate vendere voi qualcosa. Come si fa ad avere una pagina come quella che gestisce tutto automaticamente? Bisogna saper programmare e creare un sito web? In realtà ci sono delle piattaforme ad hoc nate per questo, che fanno tutto in automatico.

Sellfy è una di queste. Si tratta di un servizio che vi permette di ottenere la vostra pagina per le vendite in appena 5 minuti. Utile se volete vendere degli ebook, dei brani musicali incisi da voi, degli assets di file e così via.

Il servizio può essere usato per vendere anche cose fisiche, ma in questo caso dovrete spedirle voi. Supporta anche i pagamenti con Paypal o Stripe. Tutto ciò che serve per avere la vostra landing page sia desktop che mobile per vedere cose.

Anziché prendere una percentuale sulle vendite, Sellfy richiede un abbonamento di 19 $ al mese. Questi consente di vendere qualsiasi cosa, senza limiti, fino a 10.000 $ all’anno intascandovi tutto il venduto. Esistono anche abbonamenti per giri d’affari maggiori. Per esempio quello da 39 $ permette di movimentare 50.000 $ e 89 $ al mese per 200.000 $ l’anno.

In questa pagina, però, troverete una promozione. Un abbonamento annuale per 59,99 $, 2 anni per 97,99 $ o 3 anni per 129,99 $. Nel vostro pannello potrete anche creare codici sconto da offrire per incentivare le vendite.