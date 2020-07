PrintCentral Pro, l’app per stampare dall’iPad

Qualche giorno fa mi sono trovato nell’esigenza di stampare un documento e volevo farlo direttamente dall’iPad Pro. Quindi ho collegato alla stampante alla porta USB-C del tablet e ho scoperto che la stampante non viene riconosciuta. Dopo alcune ricerche ho scoperto che il sistema attuale, anche iPadOS 14, non consente di usare la porta USB-C per collegare una stampante.

In pratica l’unico modo per stampare dal tablet di Apple è usare il WiFi. Quindi ci sono essenzialmente tre soluzioni al problema:

Passare il file su un computer (se ce l’avete) e stampare da quello.

Avere una stampante WiFi che supporti AirPrint.

Usare un computer come ponte sfruttando un’app per iPadOS per stampare direttamente dall’iPad.

Quest’app è PrintCentral Pro che consente di convertire i documenti in PDF, stampare, mandare file multipli alla stampante e così via.

Per funzionare bisogna avere il computer collegato alla stampante ed entrambi devono essere accesi. Inoltre bisogna installare l’app WePrint in macOS o Windows. La trovate gratuitamente qui.

L’app fa da ponte tra il computer e l’iPad. Quindi quando manderete in stampa un file, nell’elenco delle stampanti apparirà il nome della stampante collegata alla rete e vista dal computer. Una soluzione non proprio pulita ed elegante.

Purtroppo al momento sono le uniche strade percorribili, in attesa di vedere il supporto delle stampanti via USB-C in iPadOS. Trovate PrintCentral Pro nell’App Store. L’app pesa 75,3 MB e si scarica per 8,99 €.