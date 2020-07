Si possono creare delle app alternative alla pagina dell’App Store Connect per gestire le proprie app? La risposta è sì. Nel 2018, infatti, Apple rilasciò una serie di API per consentire agli sviluppatori di creare il proprio sistema di caricamento e gestione delle app per l’App Store.

All’epoca queste permettevano di gestire la distribuzione delle beta in TestFlight, gestire i permessi del team, esportare dei report e caricare le app. Queste hanno permesso la nascita di app di terzi come NativeConnect.

Questo genere di app potranno diventare ancora più potenti, perchè Apple ha rilasciato nuove API per l’App Store Connect. Quindi le app di terzi per la gestione di app nell’App Store potranno aggiungere funzioni.

Nello specifico le nuove API consentono di:

Aggiornare gli screenshot, cambiare la descrizione, avere l’anteprima e molto altro.

Aggiungere nuove versioni delle app, gestire i pre-ordini e chiedere la validazione.

Avere un numero di metriche maggiore, compresi i log di diagnostica.

Firmare certificati, gestire il multi piattaforma e molto altro.

Trovate le specifiche sulle nuove API e anche riguardanti le vecchie nel sito per sviluppatori di Apple.