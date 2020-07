Shut Up, l’app che nasconde i commenti nei siti

Diciamoci la verità. Abbiamo creduto che dando internet a tutti avrebbe diffuso il sapere e la conoscenza, rendendoci tutti più intelligenti e saggi. In fondo in pochi secondi possiamo accedere a milioni di informazioni e avere la risposta alle nostre domande, tutte da un dispositivo da taschino.

La verità è che dando internet a tutti ha consentito agli idioti, a quelli che di solito perdevano tempo nei bar a sparare le loro elucubrazioni mentali tra gli amici, di diffondere al mondo le loro stupidaggini.

Quindi capita che sotto ogni articolo letto in rete si trovino i commenti di quelli che se la prendono con il 5G, con i vaccini, con gli illuminati, con le persone di colore, con gli appartenenti LGBT e tutto il resto. Siete stufi di leggere ciò che scrive questa gente?

C’è un’app anche per questo. Shut Up nasconde automaticamente tutti i commenti dai siti che inserirete in un elenco. Così ogni volta che apparirà il box dei commenti in un articolo, questi saranno coperti. Eviterete di perdere la fiducia per il genere umano e la vostra vita sarà più felice.

Shut Up pesa 1,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.