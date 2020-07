Body Tracker, l’app per monitorare i cambiamenti del corpo durante la palestra e la dieta

Ho sempre considerato il ricorrere ad un nutrizionista come una richiesta di aiuto per persone molto grasse. In realtà ho scoperto che mi sbagliavo. Il nutrizionista non serve solo a chi ha bisogno di perdere molto peso, ma anche a chi è leggermente sovrappeso, oppure vuole costruire un fisico definito o semplicemente vuole imparare a mangiare meglio.

Così sono ricorso ad un nutrizionista esperto di attività fisica, per tentare di mettermi in forma e raggiungere dei risultati, come la tartaruga.

Una delle attività che si svolgono per monitorare i risultati è osservare il peso e il cambiamento del corpo. Questo perché si potrebbe perdere poco peso, ma nello stesso tempo aumentare la massa muscolare. I muscoli pesano di più del grasso a parità di volume occupato, quindi potremmo non accorgerci di perdere grasso perché il peso resta costante o cala poco.

Mi sono messo alla ricerca di un’app che mi permettesse di monitorare questi parametri e ho trovato Body Tracker. Quest’app permette di archiviare delle foto scattate di fronte, di lato e di spalle. Inoltre inserendo il dato del peso corporeo per i vari giorni della settimana, associa automaticamente una foto al peso di quel giorno.

Il risultato è una serie di immagini che è possibile anche animare ed esportare, per vedere come cambia il corpo foto dopo foto. L’app integra anche uno strumento per confrontare la foto di date differenti ed esportare il confronto.

I dati in Body Tracker sono sincronizzati con iCloud. L’app pesa 47,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Con il sistema In App si possono acquistare infinite foto archiviabili per 2,29 € e lo strumento di misurazione del corpo per 2,29 €.