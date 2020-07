I trucchi per vincere a Tropico per iPad

Ultimamente mi sono fatto riconquistare da un gioco di strategia a cui ho giocato molto: Tropico. Si tratta di un titolo di cui vi ho già parlato in passato e che vi vede nei panni di un dittatore latino americano.

In Tropico vi trovate al comando di un’isola dove c’è un’economia molto basilare. Qui dovrete effettuare una serie di scelte: costruire infrastrutture, favorire settori (agricoltura, industria, commercio, turismo…), emanare editti in grado di cambiare l’andamento dell’economia, delle preferenze dei cittadini e dei rapporti internazionali.

L’obiettivo è sopravvivere. Sopravvivere alle crisi economiche, alle calamità naturali, agli attacchi internazionali, ai ribelli interni, alle esigenze dei cittadini e molto altro. Solo furbizia e lungimiranza vi renderanno un leader longevo e potente. Oppure potrete ricorrere a qualche trucco se siete in difficoltà. In Tropico, infatti, è possibile digitare delle parole magiche in grado di farvi affrontare vittoriosi qualsiasi sfida.

Per attivare la finestra di scrittura dei testi dovrete fare tap contemporaneamente sull’angolo superiore destro e sinistro durante il gioco. Vedrete apparire la tastiera. Da questo punto digitate i seguenti codici:

Codice Effetto muchopesos Aggiunge 100.000 $ alle vostre disponibilità trabajono Sblocca tutte le missioni whiskey +20 punti con le relazioni USA vodka +20 punti con le relazioni URSS elpollodiablo Vincete la partita automaticamente dinggrats I dipendenti diventano subito istruiti così come gli studenti iamthestate Sbloccate tutti gli editti speedygonzales Le costruzioni hanno tempo di attesa zero pachangasi +10 punti alla felicità dei cittadini twoheadedllama 100 punti per il turismo

Potrete usare i codici tutte le volte che volete. Questo ovviamente ridurrà le durate delle partite, perché sarà più semplice raggiungere degli obiettivi o salvare l’economia dell’isola.

Tropico pesa 2,5 GB e si scarica per 12,99 € dall’App Store. Funziona sugli iPhone e iPad.