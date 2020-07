Hopper, l’app che ti dice quando gli aerei e gli alberghi costano meno

Amanti dei viaggi organizzati? Siete abituati a viaggiare ogni anno nelle due settimane centrali di Ferragosto? Allora quest’app non fa per voi. Hooper è un’app per chi vuole spendere il meno possibile e può partire in qualsiasi giorno dell’anno.

Quest’app è per i viaggiatori solitari e per i gruppi di amici che non hanno problemi a ritagliarsi qualche giorno durante l’anno per visitare un nuovo paese. Hopper, infatti, avvisa quando i biglietti degli aerei o i prezzi degli hotel costano meno.

Una volta impostata una data indicativa, la città di partenza e quella di arrivo, l’app crea una mappa termica dove indica i giorni dove i biglietti costano di più e quelli dove costano di meno. Questa visuale la si ha su più mesi così si può decidere di spostare le partenze all’occorrenza.

Se i prezzi non sono stati ancora rivelati, Hopper li stima (dice con il 95% di accuratezza). Dalle cifre ufficiali si legge che è stata usata da 30 milioni di viaggiatori, facendo risparmiare 1,6 miliardi di € (circa il 40% del prezzo usuale).

Hopper invia una notifica quando i prezzi sono calati e offre informazioni su aeroporti ed hotel. L’app pesa 108 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.