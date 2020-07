Le offerte di oggi su Amazon

Molti credono che Amazon distrugga posti lavoro in Italia. In realtà questi semplicemente si spostano. Se prima c’erano più addetti alla vendita diretta al pubblico, oggi sono di più gli impiegati nella filiera che mira a preparare le merci da mandare ai magazzini Amazon e la vendita in tutto il mondo.

Secondo le stime ufficiali della società, infatti, nel nostro Paese sono stati 120.000 posti di lavoro con l’indotto generato da Amazon, inoltre si sono aggiunte 1.600 nuove assunzioni che portano le assunzioni dirette a 8.500. In totale l’azienda paga 17 milioni di € di stipendi ogni mese in Italia, per un totale di 1,8 miliardi di investimenti (5,8 miliardi dal 2010 ad oggi).

Quindi osserviamo le offerte di oggi per vedere cosa si può trovare sul sito:

Le offerte di oggi

