Solo per oggi su Amazon vi rimborsano il 50% su alcuni prodotti

L’iniziativa è stata ideata da Procter & Gamble, nota azienda che raccogliere moltissimi brand famosi come Dash, Lenor, Fairy, Swiffer, Mastrolindo, Viakal, Ambipur, Febreze e Braun. L’obiettivo è far ripartire le vendite offrendo come incentivo il 50% di rimborso fino a 50 € per l’acquisto di alcuni prodotti.

Il sistema funziona così:

Andate su questa pagina di Amazon che raccoglie i prodotti che fanno parte della promozione. Comprateli entro questa sera. L’offerta infatti scade domani. Conservate la ricevuta di Amazon o fate uno screenshot dell’ordine. Andate nel sito Oraripartidate e compilate il form allegando la fattura o lo screenshot effettuato. Indicate un IBAN o una carta ricaricabile. Attendete qualche giorno per il rimborso.

Se avete fatto tutto bene riceverete un rimborso pari al 50% dell’acquisto fino ad un valore massimo di 50 €. Valgono al massimo 2 richieste di rimborso per una persona. Avete fino a 7 giorni di tempo dall’acquisto per chiedere il rimborso.

Buoni acquisti.