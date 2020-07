Business Chat: grazie alla partnership con Zendesk ora il servizio di Apple è più esteso

Nel 2018 Apple rilasciò iOS 11.3. Tra le novità di questa versione del sistema operativo c’era Business Chat. Si tratta di una versione di iMessage ottimizzata per consentire alle aziende di dare supporto ai clienti. Un po’ come avviene cross platform con WhatsApp Business.

Ad oggi sono tante le aziende che hanno deciso di integrare Business Chat, come Axa, Burberry, Buddybank, Vodafone, Hilton e così via. Si tratta di un sistema molto utile per gli utenti, che possono chiedere assistenza direttamente nell’app Messaggi, conversando come se avessero il contatto interno di un dipendente delle aziende che lo usano.

Oggi arriva la notizia di una partnership strategica. La società ha stretto un accordo con Zendesk per arrivare ai suoi 120.000 clienti. Questo significa che adesso ci sono 120.000 aziende in più che supportano Business Chat.

Si tratta di una mossa importante per la diffusione del servizio. Zendesk è una delle piattaforme più usate al mondo per offrire il supporto via chat. Business Chat permette di integrare servizi di Apple come Apple Pay e le mappe di Apple.

Zendesk fu fondata nel 2007 in Danimarca, per poi trasferirsi a San Francisco dopo un finanziamento da 6 milioni di $. Oggi è quotata in Borsa e ha una capitalizzazione da 10,8 miliardi di dollari.