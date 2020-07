Apple donerà i proventi del documentario su John Lewis a due musei per la cultura afro-americana

Chiediamo tutti pari diritti, giusto? Sembra una cosa naturale, scontata, ma non è sempre così. Capita che quando qualcuno chiede semplicemente di vedere riconoscere dei diritti gli vengano negati. Non solo mediante comportamenti di sufficienza che spingono qualcuno a comportarsi con prepotenza, ma a volte nelle stesse regole della società civile.

John Lewis ha sempre combattuto tutto questo. Sin da giovane ha lottato per vedere riconoscere gli stessi diritti dei bianchi per le persone di colore. Le sue lotte lo hanno portato poi ad una carriera politica fino alla sua morte, avvenuta per cause naturali qualche giorno fa.

Per comprendere quando sia stato importante il percorso di John Lewis nella cultura americana Apple sta distribuendo un documentario. Si chiama “John Lewis: Good Trouble” ed è disponibile su Apple TV+.

La cosa positiva è che i ricavati dalla visione del documentario saranno dati in beneficenza a due musei sulla cultura afro-americana. Nello specifico a:

National Civil Rights Museum di Memphis

National Museum of African American History and Culture di Washington

Il documentario non è compreso nell’abbonamento standard. Può essere comprato per 6,99 $ ma solo negli Stati Uniti e Canada. In Italia non è disponibile.