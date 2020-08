Le Apple Card possono essere usate per comprare app e prodotti Apple? Adesso sì

Se si compra una carta regalo di Apple la si può usare per comprare applicazioni, ebook, abbonamenti e musica ma anche prodotti fisici di Apple? Questa domanda mi è stata posta molte volte e al momento, per l’Italia, devo rispondere di no.

Bisogna fare una differenza tra le card di Apple. Questo perchè sono in vendita due tipi di carte regalo:

Le App Store & iTunes Card : queste offrono credito per comprare prodotti digitali come applicazioni, abbonamenti, ebook, musica e così via.

: queste offrono credito per comprare prodotti digitali come applicazioni, abbonamenti, ebook, musica e così via. Le carte regalo Apple: queste possono essere usate per comprare prodotti come iPhone, AirPods, Apple Watch e altro.

Se comprate le prime (o ve le regalano) non potete usarle per comprare i prodotti e viceversa. Quindi fate attenzione a cosa c’è scritto sulla carta.

Ma, negli Stati Uniti, questa cosa è cambiata. Apple ha iniziato a vendere le Apple Gift Card universali che offrono la possibilità di usarle sia per i prodotti digitali che per quelli fisici. Quindi una carta unica per comprare qualsiasi cosa da qualsiasi negozio Apple.

Al momento le carte solo disponibili solo negli Stati Uniti, ma credo proprio che entro Natale arriveranno anche da noi. Il codice della carta può essere aggiunto all’App Store per usare il credito per i prodotti virtuali, oppure all’app Apple Store e usarlo per quelli fisici.

Quindi anche in questo caso attenzione a non far confusione tra App Store e Apple Store. Il primo per i prodotti virtuali e il secondo per quelli fisici.