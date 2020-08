Photo by Oliur Rahman on Pexels.com

I prodotti di Apple fanno gola a molti, anche ai ladri. Visto che di solito hanno dimensioni ridotte, sono facili da piazzare e il valore è elevato, a volte capita che qualche ladro possa pensare che sia un oggetto grandioso da rubare e rivendere.

Peccato che spesso i ladri sono abbastanza ignoranti e non comprendono che stanno rubando, in realtà, un insieme di sensori capaci di collegarsi a GPS, WiFi, antenne e così via. Tutto ciò che serve per rintracciarli con estrema facilità.

Così un bulgaro di 37 anni ha pensato bene di rubare ben 6 pedane piene di Apple Watch. Il furto è avvenuto lo scorso 16 maggio in uno dei depositi di Apple in Olanda, mentre si preparava lo spostamento del carico verso l’aeroporto di Schiphol per la distribuzione in altre nazioni.

In totale il bottino ammontava a ben 4.400 Apple Watch per un valore di 530.000 € circa. La cosa curiosa è che fino a qualche settimana fa veleggiava il silenzio intorno al furto, poi una trasmissione televisiva olandese, “Opsporing Verzocht”, ha posto un faro sulla vicenda.

Questo ha spinto la Royal Netherlands Marechaussee ad intensificare le indagini, fino a trovare il colpevole. Ora per il furfante gli unici anelli disponibili saranno quelli delle manette.