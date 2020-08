Probabilmente come me vi sarà capitato di andare sul sito di Tesla e fantasticare di ordinare una delle loro auto elettriche. Un’esperienza che ricorda molto l’acquisto di un iPhone: si sceglie un modello, si selezionano un paio di opzioni e si finisce nella pagina dell’ordine.

L’unico problema in tutto questo è il prezzo. Le Tesla sono auto di fascia medio-alta, quindi comprarne una non è economico. Questo momento storico, però, è uno dei più propizi per comprare una Tesla. Il Governo e alcune Regioni hanno attivato degli incentivi nello stesso momento e sono cumulabili.

Partiamo da quello governativo. Il Decreto Rilancio prevede incentivi fino a 10.000 € per l’acquisto di un’auto elettrica fino al 31 dicembre o, almeno, fino all’esaurimento dei fondi. Potete osservare la disponibilità dei fondi nel sito del MISE.

Sostanzialmente vi daranno 6.000 € di bonus per l’acquisto di un’auto elettrica e altri 4.000 € se rottamate un veicolo da classe 0 fino a classe 3 posseduto da almeno 12 mesi da chi compra l’auto nuova.

Alcune regioni offrono ulteriori incentivi che si sommano a quelli governativi. Nello specifico:

Lombardia fino a 8.000 € di incentivo con la rottamazione.

fino a 8.000 € di incentivo con la rottamazione. Friuli Venezia Giulia fino a 5.000 € di incentivo con la rottamazione.

fino a 5.000 € di incentivo con la rottamazione. Trento e Bolzano fino a 4.000 € di incentivo con la rottamazione.

fino a 4.000 € di incentivo con la rottamazione. Veneto fino a 4.500 €.

Nella città di Milano, nello specifico, l’incentivo è fino a 9.600 €. Quindi sommando i 10.000 € ai 9.600 € si arriva a ben 19.600 € di incentivo per l’acquisto di una Tesla.

Questi sono solo i bonus di breve periodo. Nel lungo periodo ricordatevi che con una Tesla: non pagate bollo, non dovete fare la revisione dell’auto, non dovete fare i tagliandi, non dovete controllare l’olio o l’acqua e i consumi, considerando la resa di km e kWh, vi costano la metà rispetto ad un’auto di stessa dimensione con motore termico.

Se andate sul configuratore di Tesla e scegliete, per esempio, il Model 3, arrivando alla fine scegliendo la configurazione base passerete da 49.500 € a 44.260 € chiavi in mano, a cui dovrete sottrarre altri 4.000 € se effettuate la rottamazione e altri 9.600 € se abitate a Milano. Quindi vi verrà a costare 30.660 €.