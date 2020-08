L’app RakugakiAR

I bambini hanno sempre una fantasia molto accentuata. A volte quando provano a disegnare un animale, un personaggio e così via danno spazio all’interpretazione e il disegno diventa qualcosa di buffo e unico.

E se quei personaggi esistessero realmente? L’app RakugakiAR fa proprio questo: utilizza la realtà aumentata per animare i disegni fatti a mano. Il suo utilizzo è anche piuttosto semplice.

Basta prendere un foglio di carta e iniziare a disegnare. Per animare meglio il disegno è utile che il personaggio riprenda gli elementi basilari di un personaggio: testa, corpo, braccia e gambe. Se lo colorate la sua rilevazione sarà ancora più veloce.

Una volta terminato il disegno basterà inquadrarlo con l’app. Fate attenzione alla freccia che indica UP. Quella parte significa che deve inquadrare la parte alta del personaggio, come la testa.

Se la rilevazione avviene correttamente vedrete il personaggio incorniciato in un tratto di colore rosso. A quel punto basta premere su scan per animare il personaggio sotto i vostri occhi.

Potrete premere su scan anche più volte per creare più personaggi contemporaneamente. Questi inizieranno a camminare in giro. Se fate tap sullo schermo in un punto qualsiasi farete cadere del cibo virtuale, come dei pesci, delle mele o delle carote.

I personaggi andranno incontro il cibo per mangiarlo per poi sparire. Il gioco finisce quando tutti i personaggi spariscono.

RakugakiAR pesa 86,9 MB e si scarica per 1,09 € dall’App Store. Funziona negli iPhone e negli iPad.