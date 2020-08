Apple ha il dominio di tutti i loghi stilizzati riguardanti la frutta nel mondo? Personalmente credo proprio di no, ma la società continua a comportarsi come se lo avesse.

Di certo il brand Apple è quello a più valore al mondo. Come dichiara Forbes il logo con la mela morsicata vale 241,2 miliardi di dollari. Questo spinge Apple a porre dei meccanismi di difesa forse a volte troppo estremi.

Uno di questi, come riporta iPhoneCanada, l’ha spinta ad opporsi alla registrazione del logo di Prepear. Questi è un servizio che aiuta a pianificare la lista della spesa, suggerendo alle persone alcune ricette e altro. Una sezione di Prepear si occupa di cibo sano per bambini, chiamata Super Healthy Kids. Il logo di questa sezione è una pera stilizzata.

Ora se mi dite che il logo della pera stilizzata di Prepear assimigli a quello della mela morsicata di Apple vi direi che vi sbagliate. I due sono differenti sia nella forma che nel colore. Eppure i legali di Cupertino si sono opposti alla sua registrazione.

Potete leggere tutta la documentazione di opposizione su Scribd.

Prepear ha aperto anche una raccolta firme su Change.org per convincere Apple a cambiare idea. Al momento hanno raccolto oltre 12.000 firme.

Apple si è opposta alla richiesta del marchio per la nostra piccola impresa, Prepear, chiedendo di cambiare il nostro logo ovviamente a forma di pera, utilizzato per rappresentare il nostro marchio nella gestione delle ricette e nella pianificazione dei pasti. La maggior parte delle piccole imprese non può permettersi le decine di migliaia di dollari costerebbe combattere Apple. È un’esperienza terrificante essere attaccati legalmente da una delle più grandi aziende del mondo, anche quando chiaramente non abbiamo fatto nulla di sbagliato, e capiamo perché la maggior parte delle aziende si limita a dare e cambiare i loro loghi.