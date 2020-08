Apple ha venduto milioni di Apple Watch e ad oggi è lo smartwatch più diffuso al mondo, leader del mercato. Nonostante questo watchOS stranamente non attira molti sviluppatori. Anche le grandi aziende sembrano interessarsene poco. Basti pensare al sempre assente WhatsApp.

Google fortunatamente ha deciso di rimediare a questo torto storico. La società di Mountain View ha deciso di portare le Google Maps su Apple Watch.

La notizia è arrivata attraverso il suo blog istituzionale. Dalle informazioni condivise sappiamo che le mappe di Google si usano come quelle di Apple sullo smartwatch. Anzi, forse un po’ peggio.

Mentre Apple ha integrato la visualizzazione delle mappe vere e proprie, anzichè le schede delle direzioni da intraprendere, Google si fermerà a queste ultime.

Le mappe di Google permettono di calcolare i percorsi in automobile, ma anche in bici, con il trasporto pubblico e ovviamente a piedi. Il calcolo del tragitto permetterà di stimare anche l’ora di arrivo.

Insieme alle mappe per watchOS arriveranno anche quelle per CarPlay. Le novità sono previste per le prossime settimane e arriveranno con un aggiornamento dell’app.