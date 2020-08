Mi è capitato più di una volta di sentire le richieste di aiuto di amici che, cambiando smartphone, non sapevano come recuperare i messaggi di WhatsApp. Purtroppo questo servizio di Facebook è tristemente diffuso. Anche se la piattaforma non è granché, le app neanche e la tecnologia non difende la privacy, per molti l’importante è che sia gratis e che il destinatario la utilizzi.

Telegram, anche se migliore, non è conosciuto da molti. Messaggi di iOS anche se funziona meglio è relegato al mondo iOS e macOS. Quindi WhatsApp nel nostro Paese sembra la via più semplice da percorrere.

Durante gli anni si scambiano migliaia di messaggi, foto, video, note audio e documenti. Tutte informazioni che in qualche modo non si vorrebbe perdere. Si tratta di ricordi, di informazioni utili, di storia. Quindi se si passa da un telefono con Android a uno con iOS si vorrebbe avere tutti i messaggi nella stessa app, anche se per un sistema operativo differente.

Il problema è che nella sua incompletezza, WhatsApp non ha questa migrazione tra sistemi operativi, perché i messaggi vengono salvati localmente. Per esempio per iOS si utilizza iCloud e come sappiamo lo spazio su iCloud non è accessibile da Android.

A quanto pare, però, sempre con i suoi tempi lunghi, l’azienda sta lavorando ad un metodo per affrontare la migrazione. Wabetainfo, infatti, riporta che WhatsApp sta lavorando ad un sistema per far accedere al proprio account fino a 4 dispositivi diversi. Se questi dispositivi usano sistemi operativi diversi, deve esserci anche un modo per sincronizzare i messaggi da uno smartphone Android a uno iOS e viceversa.

Al momento l’ipotesi è che WhatsApp userà un suo servizio cloud per il backup delle chat, per poterle scaricare nel dispositivo in cui ci siamo autenticati. Al momento non sappiamo quanto sarà necessario attendere per vedere questa novità.