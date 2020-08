L’era degli smartphone pieghevoli non è fantascienza, ma è realtà. Oggi è possibile comprare qualche modello già munito di questa tecnologia, come il Galaxy Fold di Samsung o il Mate Xs di Huawei. Presto questa tecnologia si diffonderà sempre di più, portando i prezzi a scendere.

Ma c’è anche un altro settore che potrebbe godere degli schermi pieghevoli: è quello degli ebook reader. Al momento la tecnologia top, come quella fornita da Amazon con i suoi Kindle, prevede di poter usare schermi illuminati a LED, inchiostro e-ink ad alta risoluzione (300 ppi) e resistenza all’acqua.

Non abbiamo ancora uno schermo a colori, anche se alcuni modelli di altre aziende lo vendono e, soprattutto, non abbiamo lo schermo pieghevole. Qualcosa però si sta muovendo in tal senso. Come mostrato da Goodreader, infatti, c’è già il primo prototipo dell’ebook reader con schermo pieghevole.

Al momento non abbiamo molte informazioni in merito. Sappiamo che è munito di una tecnologia WACOM che permette di renderlo touch per poter scrivere sui PDF e prendere note. L’illuminazione dello schermo è esterna.

Vedremo se questo tipo di tecnologia si evolverà e se i grandi player, come Amazon o Kobo, si faranno carico di progettare un ebook reader pieghevole. Non sarebbe male avere una versione molto tascabile del Kindle, da aprire e leggere come un grande libro all’occorrenza.