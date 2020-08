Apple Arcade

Apple è sempre di più una società di servizi. La società di Cupertino vede crescere questo settore a doppia cifre di trimestre in trimestre, inoltre la società ha oltre il 60% di margini sui servizi e la metà di questa percentuale sui prodotti. Quindi vendere servizi le rendono molto.

A tal proposito, riporta Bloomberg confermando alcune indiscrezioni in giro da anni, Apple sarebbe pronta a creare il suo bundle di servizi. Vale a dire un abbonamento unico che comprende l’accesso a tutti i servizi della società.

Il nome dell’abbonamento onnicomprensivo sarà Apple One e dovrebbe essere presentato durante l’evento per la presentazione degli iPhone 12, ad ottobre.

Secondo la fonte del giornale, Apple One avrà diversi tagli con prezzi differenti. La versione base consentirà di accedere ad Apple TV+ e Apple Music ad un prezzo vantaggioso, ma ci saranno anche pacchetti con Apple Arcade per i videogame, Apple News+ per le riviste (non disponibile in Italia) e spazio online su iCloud.

Il tutto dovrebbe funzionare come una sorta di Amazon Prime. I prezzi di Apple One, però, non sono ancora chiari e non ci sono ipotesi al riguardo.

Al momento qualcosa del genere esiste già. Gli studenti, infatti, possono avere Apple TV+ e Apple Music pagando 4,99 € al mese. È probabile, quindi, che chi non è studente potrà avere entrambi i servizi per 9,99 € al mese.