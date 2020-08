Di solito non mi dedico al gioco delle date degli eventi di Apple. Si finisce sempre con il solito ballo di date con indicazione di un giorno, poi un articolo per informare che è cambiato, poi un altro ancora per dire che forse era un altro e infine ci si sbaglia tutti.

Indico le date questa volta perché le ha pubblicate Jon Prosser che negli eventi passati non ha mai sbagliato. Certo, Jon non è infallibile. Aveva detto che iOS si sarebbe chiamato iPhoneOS per la WWDC 2020, ma così non è stato. Quindi anche in questo caso prendete sempre le cose con le dovute cautele.

Sappiamo di certo che i nuovi iPhone slitteranno di qualche settimana rispetto lo scorso anno. Lo ha rivelato Luca Maestri, CFO di Apple, durante l’ultima conferenza stampa del terzo trimestre fiscale della società. Secondo Jon Prosser le cose andranno così:

Il 7 settembre saranno disponibili i nuovi Apple Watch serie 7 e i nuovi iPad. Questo senza un evento, ma semplicemente mediante la diffusione di un comunicato stampa.

saranno disponibili i nuovi Apple Watch serie 7 e i nuovi iPad. Questo senza un evento, ma semplicemente mediante la diffusione di un comunicato stampa. Il 12 ottobre ci sarà un evento pre presentare gli iPhone 12. Questi saranno disponibili al pre-ordine il 12 ottobre stesso, ma venduti dal 19 ottobre. Per la versione superiore, quindi gli iPhone 12 Pro, i preordini e le vendite saranno disponibili da novembre. La data non sarebbe ancora stata definita. Questi ultimi dovrebbero essere quelli muniti di tecnologia 5G.

iOS 14 e iPadOS 14 potrebbero essere resi disponibili ad inizio ottobre.