Sarebbe bello poter creare i quadranti completamente personalizzabili per Apple Watch. Purtroppo Apple non permette di farlo. La società preferisce gestire questa possibilità personalmente, probabilmente per garantire che le risorse siano usate correttamente e l’autonomia dello smartwatch, di certo non tra le migliori, non ne soffra.

Con il recente watchOS 7, però, qualcosa è cambiato. C’è stato un piccolo passo avanti, considerando che la società ora permette di personalizzare la watchface con le proprie complicazioni e condividere la configurazione con altre persone, semplicemente creando un link da condividere.

In questo modo se un amico ha creato un quadrante con le complicazioni che ci interessano, i colori giusti e un layout accattivante, possiamo replicare la stessa watchface in pochi instanti, ricevendo semplicemente un link.

A tal proposito è nato un sito che raccoglie questi quadranti pre-configurati. Si chiama BuddyWatch. Per scaricare i quadranti bisogna avere iOS 14 e watchOS 7, attualmente disponibili in versioni beta pubblica. Da ottobre dovrebbero essere disponibili in versione ufficiale.

Il sito suggerisce anche i cinturini da abbinare alla watchface. Hanno anche un canale Telegram dove inviano i quadranti più recenti. Personalmente ho scaricato il quadrante Casino che è molto elegante. Oltre al simpatico Batman.